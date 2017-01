09.01.2017, 18:25 Uhr

Der im März 2016 neu gegründete Hainburger Leichtathletik Club strebt an Österreichs Spitze.

Professionelles Training

HAINBURG/D. Im März 2016 wurde in Hainburg der erste Leichtathletikverein gegründet: der Hainburger LAC war geboren. Die Gründer um Präsident Dusan Banyak sind ehemalige Mitglieder des slowakischen und tschechoslowakischen Nationalteams.Der Hainburger LAC ist auf die Entwicklung aller Bewegungsfähigkeiten wie Kondition und Koordination gerichtet, die man zum Erreichen der maximalen Möglichkeiten in den einzelnen Leichtathletikdisziplinen braucht. Das Programm des Vereins konzentriert sich sowohl auf Profi- als auch auf Freizeitathleten.

Kinder früh gefördert

Große Visionen

Ein besonderes Augenmerk legt der Hainburger LAC auch auf die sportbegeisterten Kids. Gefördert durch gezieltes und altersgerechtes Training wird ihnen die Freude am Sport bereits früh vermittelt. Mit dieser Basis werden sie dann auf den Spitzensport vorbereitet.Der Gründer und derzeitige Präsident des Vereins ,Dusan Banyak, der als Läufer sogar in Deutschland tätig war, kann in den Bereichen Laufen und Kinderleichtathletik ein breites Spektrum anbieten. Banyaks Vision ist: "Der Hainburger LAC soll zu den besten Leichtathletikvereinen Österreichs gehören! Unser Motto lautet: 'Zweimal siegt, wer sich im Sieg selbst überwindet' oder 'Der größte Sieg ist der Sieg über sich selbst'." Ein durchaus hoch gestecktes Ziel, doch wer Dusan Banyak und Vizepräsident Marcel Lopuchovsky kennt, der weiß, dass die beiden in der Lage sind, dieses zu realisieren.