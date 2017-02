Insolvenzen im Bezirk Bruck stark zugenommen

14.02.2017, 20:57 Uhr

Sattes Plus in Bruck

Bundesweit sind die Unternehmensinsolvenzen um 2,1 Prozent gestiegen, das Land NÖ verzeichnet ein Minus von 2,5 Prozent. Anders in Bruck: 2016 meldeten 23 Unternehmen Insolvenz an, das sind um sechs mehr als noch 2015 und entspricht einer satten Steigerung von 35,3 Prozent. Bei den Privaten gibt es bundesweit einen Rückgang um 6,9 Prozent, der Bezirk Bruck verzeichnet allerdings ein Plus von 10,7 Prozent.