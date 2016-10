Ein Buch als bester Freund

06.10.2016, 09:15 Uhr

Der Eferdinger Autor Thomas Hartl verspricht ein stressfreies und erfülltes Leben.

EFERDING (raa). „Raus aus der Angst – rein ins Leben“ heißt das neue Buch des aus Eferding stammenden Bestsellerautors Thomas Hartl. In seinem 15. Werk hat er sich auf die Suche nach einem besseren Leben gemacht, stressfrei, erfüllt und frei. Das Ergebnis teilt er nun mit seinen Lesern: 55 beflügelnde Anregungen für mehr Lebendigkeit und Freude. „Das Buch ist ein Plädoyer für mehr Leichtigkeit und weniger Stress im Leben“, sagt Hartl.

Das Buch

Über den Autor

Passend zum Inhalt schreibt Hartl auf lockere und auch witzige Weise über das Leben im Alltag. Wie es ist und wie es sein könnte. Im Fokus steht der Leser, den der Autor von der ersten Seite an mit auf die Reise nimmt. Er bekommt auch Fragen aufgetischt, diese zum Beispiel: Mal ganz ehrlich: Läuft Ihr Leben so wie Sie es sich erträumt haben? Machen Sie wirklich Ihr Ding? Sind Leichtigkeit und Lebensfreude die bestimmenden Größen in Ihrem Alltag? „Falls man bei diesen Fragen ins Stottern gerät, dann wird es vielleicht Zeit für eine Bestandsaufnahme und für Veränderung. Das ist natürlich nicht immer leicht, aber möglich“, sagt Hartl. Das Buch bahnt Schritt für Schritt mit lebenspraktischen Anregungen den Weg vom Wunschdenken in eine neu erfahrbare Alltagsrealität, hin zu den wahren Bedürfnissen, hin zu mehr Freiheit, Mut, Freude und Lebensglück. Ganz ohne Stress, dafür voller Sympathie für das Menschliche. Ein Buch wie ein bester Freund!Thomas HartlRaus aus der Angst – rein ins LebenEndlich frei, leicht und selbstbestimmtVerlag Via Nova16,40 EuroSignierte Exemplare können unter hartl.presse@aon.at versandkostenfrei bestellt werden.Thomas Hartl ist Schriftsteller, Autor und Journalist für Psychologie und Gesundheit. Der Doktor der Rechtswissenschaften hat seinen Beruf längst an den Nagel gehängt und ist seiner Berufung – dem Schreiben – gefolgt. Mehr zum Autor unter www.thomashartl.at