Die Kinderfreunde und das fantastische Faschingsfest

Eisenstadt : Hotel Burgenland |

Am 5. Februar findet im Hotel Burgenland in Eisenstadt das diesjährige Faschingsfest der Kinderfreunde statt. Mit vielen verkleideten Kindern, Musik und Spielen wird um 14:00 Uhr in einen lustigen Nachmittag gestartet.

Mächtiger Zauberer Gegen 15:00 Uhr kommt dann ein mächtiger Zauberer auf Besuch, der auch jede Menge Luftballontiere für die Kleinen mit dabei hat. Plus: Bei einer Tombola werden viele tolle Spielsachen verlost.



Die Eröffnung erfolgt durch Eisenstadts Vizebürgermeister Günter Kovacs.

Tischreservierungen im Restaurant Bienenkorb unter der Telefonnummer 02682 / 696 63 möglich. Der Eintritt ist für Kinderfreunde-Mitglieder gratis, Nicht-Mitglieder zahlen vier Euro pro Kind.