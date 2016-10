03.10.2016, 16:56 Uhr

Verkehrsunfall in Eisenstadt: zwei Verletzte

EISENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall in Eisenstadt wurden vor kurzem zwei Pkw-Lenker verletzt. Eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg fuhr auf der Ruster Straße stadtauswärts und wollte im Bereich eines Güterweges wenden. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben den Pkw eines 63-jährigen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, der sein Fahrzeug ebenfalls stadtauswärts lenkte.

In Straßengraben geschleudert Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Pkw der 43-Jährigen in den Straßengraben geschleudert wurde. Beide wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland (LPD) lagen keine Alkoholisierungen vor.

