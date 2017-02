Die Pfarre St. Valentin ist und bleibt jung!

im neuen Jahr, war wieder einSelbstverständlich ist das nicht, dass so viele an einem Samstagabend, rund um d, in den Pfarrhof kommen! Daher an alle:Diakon Manuel: „Es berührt mich innerlich wirklich sehr, wenn ich sehe und erlebe, wie viele Teenager sich „bei uns“ wohl fühlen, im Pfarrheim ein und aus gehen! Mögen aus diesen Abend viel Segen für uns alle ausgehen!“

Nächster JO! Abend amvon 20.00 – 22.00 Uhr in den Jugendräumen im Pfarrheim St. Valentin.Bereits seit mehreren Jahren gibt es in St. Valentin ein ganz speziellesfür Schülerinnen und SchülerAlle 2 Wochen treffen sich am Samstagabend von 20.00 – 22.00 Uhr in den Jugendräumen die so genanntenDiese Jugendlichen sind gefirmt, fühlen sich aber für die klassische Jungschar am Freitagnachmittag schon zu alt, sind aber für die Katholische Jugend noch zu jung. Mit dieser ganz besonderen Gruppe hat St. Valentin dieses Problem also gelöst!www.kj-valentin.at