JVP Linz-Land überbrachte Weihnachtsgrüße

09.01.2017, 11:04 Uhr

Weihnachtsgrüße von Landeshauptmann Josef Pühringer. Dies hat in der Jungen ÖVPOberösterreich bereits Tradition – Kasernen, Dienststellen von Rettungsorganisationen, aber auch Krankenhausabteilungen und Seniorenwohnheime werden von JVP’lern in ganz Oberösterreich besucht.Die Funktionäre der Jungen ÖVP besuchten die Fliegerhorst Vogler Kaserne und die Dienststellen des Roten Kreuzes in Linz-Land, um die Dienst habenden mit Weihnachtsgrüßen zu überraschen. „Unsere traditionelle Weihnachtsaktion ist eine kleine Geste, um jenen jungen Menschen Danke zu sagen, die am Heiligen Abend Dienst für die Gesellschaft versehen“, sagt Bezirksobmann Gregor Eckmayr.