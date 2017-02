ATSV/VCV Volleyballdamen belegten Platz 3 im Grunddurchgang

16.02.2017, 15:22 Uhr

Die Damen des ATSV/VCV St. Valentin trafen in der letzten Runde des Grunddurchganges in der 1. Volleyball-Landesliga auf den derzeitigen Tabellenführer UVC Weberzeile Ried im Innkreis - eine sehr intensive fünf Satz Partie wartete auf die Spielerinnen. Mit abwechslungsreichen Angriffsvarianten und viel Einsatz in der Verteidigung konnten die ATSV - VCV Damen auch den entscheidenden fünften Satz gewinnen und somit zwei Punkte in der Tabelle verbuchen.Im zweiten Spiel des Tages trat man gegen die Damen von ASKÖ Linz-Steg 2 an, die mit neuer, teilweise in der Bundesliga spielenden, Auswahl klar gewannen. War man im ersten Satz von dem schnelleren Spiel noch teilweise überrascht konnten sich die ATSV – VCV Damen im zweiten und im dritten Satz bereits besser darauf einstellen und das Ergebnis bis zum Schluss offen halten. Für alle Spielerinnen war dies eine sehr positive Erfahrung und bereitete allen viel Freude.„Wir haben in dieser Saison gegen jede Mannschaft mindestens einmal gewonnen!“, so Zuspielerin Lisa Polixmair.wo als nächster Gegner die Damen von Prinz Brunnenbau Volleys ASKÖ Ried/Riedmark warten.