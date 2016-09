Lehmann-Marktingpreis wurde vergeben

30.09.2016, 17:45 Uhr

Der "Best of Marketing"-Preis wird seit 1991 vergeben und ist mit 1.500 Euro dotiert. Ausgezeichnet wird die beste Marketingstudie des jeweiligen Jahrgangs des Universitätslehrgangs Marketing & Sales der WU Executive Academy. Seit 2009 wird der Marketingpreis unter Patronanz der Willy Lehmann Markenagentur, die ihren Sitz in St. Florian hat, verliehen.