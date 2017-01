29.01.2017, 07:10 Uhr

Die Autorin des Kindermusicals „Mose. Auszug aus Ägypten“, Monika Graf, übt mit Kindern Teile des Musicals ein.

"Vertonte Bibel"

WAIERN (fri). Wie jedes Jahr gibt es in Waiern am 1. Feberwochenende ein Kinderprojekt, an dem besonders die Kinder angesprochen werden sollen. "Die letzten Jahre waren es Singspiele zu biblischen Geschichten, eine Kirchenjahr-Ralley, eine Lego-Stadt bauen und ähnliches", fasst Pfarrer Martin Müller zusammen.Diesmal ist es ein gemeinsam eingeprobtes Musical: Monika Graf aus Trebesing hat über Jahre im Rahmen ihrer musikalischen Kinderarbeit biblische Themen vertont und mit Kindern aufgeführt. Diesmal findet es in Waiern statt."Beginn ist am Freitag nachmittags. Am Samstag wird geprobt und einstudiert", so Müller. Die Mädchen und Buben können eine spannende biblische Geschichte erleben und nachspielen. Es werden coole Lieder einstudiert, alle können sich verkleiden, in alten Gewändern auf der Bühne stehen und in fremde Rollen schlüpfen. "Im Rahmen eines Familiengottesdienstes wird das Musical dann aufgeführt. Im Anschluss gibt es Kirchenkaffee.": Sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Evangelische Kirche Waiern