Mit drei Pfeilen zum Sieg

03.02.2017, 06:54 Uhr

Seit eineinhalb Jahren gibt es in Feldkirchen einen Dartverein. Nun folgt das 1. Feldkirchner Dart Turnier.

FELDKIRCHEN (fri). Im August 2015 haben Stefan und Reinhard Auer den Dartverein gegründet. Die beiden wollten damit dafür sorgen, dass der Präzisionssport einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird und das Interesse daran steigt."Bei diesem Sport wird mit Pfeilen auf eine runde Scheibe geworfen", erklärt der Obmann des Vereins Reinhard Auer. Ziel ist es mit drei Würfen möglichst viele Punkte zu erzielen. "Ähnlich wie beim Bogenschießen liegt der Ursprung der Dartscheibe bei den Wagenrädern. Diese wurden im England des 12. Jahrhunderts zum Zielschießen verwendet. Später wurden den Abständen zwischen den Speichen Werte zugeschrieben. Der Treffer in der Nabe (Bull’s Eye) hat immer den höchsten Wert. Die Dartscheibe unterteilt sich in 20 Segmente mit der Wertigkeit 1 bis 20 und den Mittelpunkt Single Bull (grün) = 25 und Bull’s Eye (rot) = 50 Punkte."Inzwischen hat der Verein 20 Mitglieder, die sich in ihrem Vereinslokal, dem Downtown Dartcafé (ehemalige Disco Tina) treffen, um ihren Sport gemeinsam auszuüben. Bereits die erste Saison verlief für die Dartspieler äußerst erfolgreich. "Mit einem Aufstieg von der zweiten in die erste Klasse konnten wir gleich unsere Treffsicherheit unter Beweis stellen. Darum wurde im Vorjahr auch eine zweite Mannschaft zusammengestellt. Als nächstes Ziel haben wir uns den Aufstieg in die Kärntner-Liga ins Visier genommen." Und gemeinsam hoffen die Mitglieder, dass Dart endlich als Sportart in Österreich anerkannt wird.Um weitere Mitglieder für den Verein zu gewinnen wollen die Gründer Turniere ausrichten. "Damit soll das Interesse an diesem Spiel, das gleichermaßen Konzentration und Geschicklichkeit fördert und fordert, geweckt werden." Zugleich betont Auer, dass Dartspielen keine Frage des Alters ist. "Vom Kind bis zum Greis kann jeder sein Glück versuchen und das Schöne an daran ist, dass man mit jedem Training und jedem Spiel besser wird.": Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, Downtown Dartcafé (ehemals Diso Tina), 10.- Oktober Straße 9, Feldkirchen