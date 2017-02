Konzert mit der Blaine High School Band

Die Jugendlichen freuen sich schon sehr auf ihr Konzert in Salzburg. Viele amerikanische Gruppen, die zu uns kommen, spielen Musik der großen europäischen Komponisten, wie Bach, Mozart und Haydn in Anerkennung und Verehrung dieser. Gerade das österreichische Publikum hat diese Werke aber schon sehr oft gehört. Umso erfrischender ist die Auswahl der Blaine High School Concert Band, dürfen wir hier Komponisten und Stücken lauschen, die uns nicht so bekannt sind. Wie Charles Booker, der mit „Chosen Destiny“ ein sehr rhythmisches Stück geschaffen hat oder Rossano Galante, in dessen „Redemption“ Emotionen transportiert und die Euphorie ausdrückt, die man nach überstandenen schweren Zeiten, empfindet.

Lassen Sie sich überraschen, was dieses Orchester uns noch zu bieten hat. Die Pfarrkirche Thalgau bietet dafür den geeigneten Rahmen. Für die Schüler und Schülerinnen ist natürlich der Applaus des Publikums der größte Lohn, von daher ist der Eintritt zum Konzert frei. Die Pfarrkirche Thalgau soll aber auch weiterhin ein schöner und besinnlicher Ort bleiben und da eine Renovierung der Friedhofsmauer ansteht, möchten wir um freiwillige Spenden bitten, um diese Renovierung zu unterstützen.Genießen Sie das Konzert und tun Sie nebenbei noch Gutes, was gibt es schöneres.Der Eintritt zum Konzert ist gratis, wobei wir um freiwillige Spenden für die Renovierung der Friedhofsmauer bitten.