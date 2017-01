Auf zum nächsten Karriereschritt

Erfahren Sie am 24.1.2017 ab 10:00 Uhr beim IfM - Institut für Management, welche Möglichkeiten Sie rund um eine berufsbegleitende Ausbildung haben. WIR freuen uns auf SIE!



Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs lassen sich am besten alle Fragen zu einem berufsbegleitenden Studium beantworten. Skripten der Lehrveranstaltungen durchblättern und Musterarbeiten einsehen.



Anmeldung per E-Mail oder telefonisch +43 (0)662 668628-0 erbeten!

Das IfM-Team ist gerne für Sie da!



Weitere Termine:

26.1. in Wien

1.2. in Frankfurt am Main



Alle Infos finden Sie auf www.ifm.ac