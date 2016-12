Alpin Unfall bei einer Skitour am "Hohen Zinken"

30.12.2016, 20:00 Uhr

Wie aus einer Presseaussendung der LPD Salzburg hervorgeht kam es in Hof im Bereich des "Hohen Zinken" zu einem Alpinunfall. Eine 3-er Gruppe führte eine Schi Tour vom Lämmerbach auf den Hohen Zinken aus. Beim Aufstieg, im Bereich der Poschnhütte, an einer Stelle, wo mit Steigfellen kurz abgefahren wird, stürzte eine 48-jährige Deutsche aus dieser Gruppe und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber C6 brachte die Verletzte in das Unfallkrankenhaus Salzburg.