Auf die Natur schauen...

31.01.2017, 00:00 Uhr

"Besonders die Uhren der Firma Kerbholz sind angesagt", weiß Marianne Moser von der Firma FM Moser KG, dem Mühlviertler Alm Juwelier. "Diese Uhren sind aus den schönsten Naturhölzern handgefertigt un kommen sowohl bei Frauen als auch bei Männern gut an."Man braucht auch keine Angst zu haben, hier was Schweres am Arm zu haben. Marianne Moser: "Sie sind sehr komfortabel zu tragen, da sie sehr, sehr leicht sind."Außerdem liegen, so die Juwelierin, auch feminine, klassische Uhren in Rosegold noch immer sehr im Trend. Die Auswahl der Damen fällt übrigens immer öfter auf ein Zifferblatt in Blautönen.