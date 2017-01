Erfolgreiches Rennwochenende

15.01.2017, 21:14 Uhr

Zur selben Zeit wurde bei den Schülern am Hochficht ein Slalom des Energie AG Nachwuchscup veranstaltet. Das Nachwuchstalent Peter Feichtmayr zeigte wieder einmal sein Talent und fuhr bei zwei Durchgängen gekonnt auf den 3. Platz.

Die Ergebnisse des Kidscup Sport Roth/2000



Auch am Sonntag, 15. Jänner 2017 waren wieder zahlreiche Rennläufer/innen am Start. Auf der Wurzeralm wurde ein Riesenslalom der OÖ Kinder Ski Challenge powerd by Raiffeisen und Bezirksrundschau absolviert. 147 Starter zeigten unter schwierigen Bedingungen am Hahnlgraben ihr Können. Jakob Buchmeier fuhr auf den sensationellen 2. Platz! Ebenfalls am Podest Ilia Flautner, sie erreichte Platz 3, Romy Freudenthaler verpasste ganz knapp das Podium und erreichte Platz 4.Weitere Infos auf www.skizeit.net.Bambini 1+22. Platz Marie Reitmeier3. Platz Ida Gramer4. Platz Lisa Reitmeier5. Platz Jana Kaar6. Platz Hanna FrieseneckerKinder U8 weibl.1. Platz Ilia FlautnerKinder U9 männl.2. Platz Timo FlautnerKinder U 10 männl.2. Platz Lukas FrieseneckerKinder U11 männl.3. Platz Timo Pointner4. Platz David GroßfurtnerSchüler U16 männl.2. Platz Jakob Ullmann