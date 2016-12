20 Jahre Gastro-Snacks Harald Schmidsberger

07.12.2016, 18:00 Uhr

1991 begann Harald Schmidsberger als Zusteller für Tiefkühlprodukte. Nebenbei erweiterte er durch Neukundenaquisition im Mühl- und Waldviertel den bestehenden Kundenstock. Worauf ihm die Firma Pizza Pronto das Mühl- und Waldviertel als Franchisegebiet angeboten hat. Am 1. August 1996 startete er als Franchisepartner. Harald Schmidsberger betreute und belieferte selbständig von Tragwein, Knollnhof 11a die Gastronomie im Mühl- und Waldviertel mit Tiefkühlprodukten wie Pizzen, Baguetttes, etc.

Ständig auf der Suche nach neuen Produkten kam ihm im Jahr 1999 die Idee, die Bauernkrapfen seiner Schwester Roswitha Lichtenegger auch tiefgekühlt an die Gastronomie zu verkaufen. Die ersten 500 Stück waren in vier Wochen verkauft.Heute werden im Monat bis zu 35.000 Krapfen von Harald Schmidsberger in ganz Österreich und Ausland verkauft. Rosis Krapfen Schleiferei beschäftigt dadurch mittlerweile mehrere Beschäftigte aus der Umgebung.Was mit Pizzen und Baguette begann hat sich mittlerweilen um die Bauernkrapfen und Tiefkühlgebäck erweitert und bildet die Existenz für das Unternehmen mit zwei Teilzeitkräften.Das Sortiment findet man unter www.gastro-snacks.at