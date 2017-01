11.01.2017, 15:34 Uhr

Bezirk Gänserndorf: Polizei klärt 129 Einbrüche

BEZIRK. Eine Einbruchserie mit 129 Tatorten in Wien, Niederösterreich und der Steiermark wurde geklärt. Die täter hatten sich auf Zigarettenautomaten spezialisiert. Im Sommer 2016 hatte die Wiener Polizei einen Anstieg an Einbrüchen in Zigarettenautomaten im Stadtgebiet bemerkt, nach intensiven Ermittlungen konnte ein Täterfahrzeug, das auf eine Wiener Reinigungsfirma angemeldet war, auf einem Überwachungsvideo ausgeforscht werden. So konnte die Identität zweier tatverdächtiger Männer im Alter von 30 und 35 Jahren festzustellen. Die beiden wurden observiert und bei einem Einbruch in der Erzherzog-Karl-Straße auf frischer Tat erwischt.

Nun können die Männern 129 Einbrüche in Zigarettenautomaten in Wien, Niederösterreich und der Steiermark zugeordnet werden.

Im Bezirk Gänserndorf sind das folgende Tatorte:

Lassee, Haringsee, Obersiebenbrunn, Gänserndorf, Schönkirchen-Reyersdorf, Leopoldsdorf, Weikendorf und Strasshof.

