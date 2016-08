28.08.2016, 20:06 Uhr

Der Stempfelbach hat eine betrachtliche Gesamtlänge von 32 Kilometer und ist ein rechtes Nebengewässer der March, welches zum Marchfeldkanal gehört. Im 20. Jahrhundert wurde Donauwasser bei Langenzerdorf abgezweigt und mithilfe des Marchfeldkanals und des Russbachs in den Stempfelbach geleitet. Durch derartige Wasserzufuhr zum Stempfelbach will man dessen ökologische Situation verbessern. Schöne Radwege begleiten den Bach, in der idyllischen Flora rund um den Bach, kann man schöne Spaziergänge oder Radfahrten genießen.Den Artikel kannst du auch auf meinem Blog lesen: www.weinviertler-kunst.at Stempfelbach -> March -> Donau -> Schwarzes Meer