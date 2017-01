Volksbanken: Aus für vier Filialen im Bezirk Gänserndorf

17.01.2017, 00:00 Uhr

Der Mietvertrag für das Gebäude in Auersthal läuft mit Ende des Jahres aus, die anderen drei Immobilien sind im Besitz der Volksbanken Group. Hier werden bis auf weiteres - bei Bedarf - Beratungsgespräche geführt, eine langfristige Lösung ist noch nicht getroffen worden.

Mehr Mitarbeiter

Kunden, die die Schließung der Filialen in ihrer Nähe bedauern, entgegnet Riener: "Wir bauen keine Mitarbeiter ab sondern nehmen für die Region weiteres Personal auf. So wollen wir den Kundenservice in den Zentren weiter verbessern." Derzeit sind in den vier Filialen sieben bis acht Mitarbeiter beschäftigt.Hohenaus Bürgermeister Robert Freitag ist trotzdem verärgert: "Jahrzehntelang ist mit den Kunden der Region ,gutes Geld' verdient worden. Jetzt, da die Margen geringer sind, wird sofort zugesperrt und damit in der Region wichtige Infrastruktur, Arbeitsplätze und Kommunalsteuer vernichtet."