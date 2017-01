16.01.2017, 07:46 Uhr

WALDPÄDAGOGIK IM GESPRÄCH 2017Unter allen Wipfeln ist Unruh‘ …17. März 2017, 8.15 bis 17.00 UhrFrancisco Josephinum Wieselburg (Schloss Weinzierl)Programmablaufab 8.15 Waldtratsch mit Ausstellung: ankommen und tratschen9.00 Rückblick – Überblick – EinblickDRAMA IN 6 AKTENUnter allen Wipfeln ist Unruh‘Idee: IdeenteamDrehbuch: Katharina Bancalari & IdeenteamRegie: Martin KrejcarekSpielort: WaldEpilog: Die Sicht der Anderen – mit Martin Krejcarek12.30 Gemeinsames MittagessenAusstellung ganztags: Büchertisch, Verein Waldpädagogik, Klima.Schutz Verein (Förderung neu)14.00 – 15.00 WISSEN kompakt Naturschutz und Forstwirtschaft – vom Einklang bis zum Widerspruch „Mehr vom Moor – vom Gatsch und vom Klimaschutz“ Palmen am Traunstein? – Wald & Klimaerwärmung Citizen Science – Erfolg durch Amateure in der Wissenschaft Der Fingerabdruck der Holzart Vielfalt erleben – Vielfalt verstehen15.15 Vortrag Perspektivenwechsel: In vielen Schuhen gegangenDie Kunst der Feindschaft – Eine Zuspitzung!16.30 Augenblick – AusblickGeplantes Ende 17.00 UhrModeration: Katharina Bancalari & Werner Löffler2/5WALDPÄDAGOGIK IM GESPRÄCH findet heuer zum 12. Mal statt.OUTDOORKLEIDUNG bei jedem WetterWieder hat sich das Ideenteam getroffen, aktuelle Themen der Waldpädagogik und IhreRückmeldungen an uns bearbeitet. So ist das Programm für Waldpädagogik im Gespräch für2017 entstanden. Wir hoffen Sie finden es ebenso attraktiv und spannend wie wir!Veranstaltungsort:Francisco Josephinum Wieselburg, Schloss Weinzierl 1, 3250 WieselburgKosten:€ 53,‐ mit landwirtschaftlicher Betriebsnummer (inkl. Mittagessen, Kaffee, Tee, Getränke)€ 87,‐ ohne landwirtschaftlicher Betriebsnummer (inkl. Mittagessen, Kaffee, Tee, Getränke)Information: yvonne.fruehwald@lk‐noe.at, Tel.: 05 0259 24000Anmeldung:Die TeilnehmerInnenanzahl ist begrenzt!!! Bitte melden Sie sich mit Hilfe des Anmeldetools(www.bildung‐management.at/WPimGespraech2017)bis spätestens 7. März 2017 an.Angemeldet ist, wer die Teilnahmegebühr von € 53,‐ bzw. € 87,‐ einbezahlt hat.Kontodaten:Kontoinhaber: LFI NÖIBAN: AT57 3258 5000 0700 1860BIC: RLNWATWWOBGVerwendungszweck: Waldpädagogik im GesprächDas Datum der Einzahlung ist ausschlaggebend für die Reihung bei den WISSEN kompakt‐Angeboten. Bei späterer Einzahlung, ausgebuchten WISSEN kompakt‐Angeboten oder keinerAngabe von WISSEN kompakt‐Wünschen erlauben wir uns Sie zuzuteilen. Die Stornogebührbeträgt 15 €.Die Veranstaltung wird als Weiterbildungsmaßnahme im Sinne der Ausbildungsrichtlinienfür WaldpädagogInnen für die Re‐Zertifizierung anerkannt.SIE BRAUCHEN WETTERFESTE, WARME OUTDOORKLEIDUNG!Das Drama in 6 Akten findet jedenfalls im WALD statt.Es gibt (fast) kein schlechtes Wetter in der Waldpädagogik!3/5WALDTRATSCHAnkommen, plaudern und orientieren – heuer wieder ein fixer Bestandteil unsererVeranstaltung – Wir freuen uns über Ihr Kommen von Anfang an!Geplant sind ein Bücherstand von Naturseiten, Stand vom Klima.Schutz.Verein(Förderabwicklung) und des Vereins Waldpädagogik in Österreich.DRAMA IN 6 AKTEN Unter allen Wipfeln ist Unruh‘Lassen Sie sich in den Wald zu diesem Theater von uns entführen – entwickelt vomIdeenteam und unter der Regie von Martin Krejcarek uraufgeführt. Es folgt der Epilog „DieSicht der Anderen“ mit Martin Krejcarek.Ideenteambestehend aus Thomas Baschny, Rupert Fartacek, Reinhard Hagen, Susanne Käfer, AndreasKillinger, Werner Löffler, Gabriela Orosel unter der Leitung von Katharina BancalariMartin Krejcareksiehe untenWISSEN kompakt Naturschutz und Forstwirtschaft – vom Einklang bis zum WiderspruchIm Fokus stehen die Übersicht über die Gebietskulisse der naturschutzrechtlich geschütztenGebiete in Österreich, einige Praxisbeispiele anhand der gezeigt wird wieWaldbesitzer/innen Naturschutz auf ihren Flächen betreiben sowie dasAufzeigen von Konfliktpotentialen zwischen Bewirtschaftung und Ansprüchen desNaturschutzes.Harald HebenstreitBewertungsreferent der Forstabteilung – Landeslandwirtschaftskammer NÖ „Mehr vom Moor – vom Gatsch und vom Klimaschutz“Wie entsteht ein Moor? Was zeichnet ein Moor aus? Welche Funktionen hat ein Moor?Warum gilt es, Moore zu schützen? Was ist dran an Moorleichen, Irrlichtern undfleischfressenden Pflanzen?Vermittelt wird ein Querschnitt zum Thema Moor, die TeilnehmerInnen können aneinfachen Experimenten mitwirken und diesen einzigartigen Lebensraum aus verschiedenenPerspektiven kennenlernen.Barbara Dolak4/5Seit 2010 Mitarbeiterin im Naturparkzentrum UnterWasserReich Schrems, hauptsächlich imBereich der Naturvermittlung tätig, weiters in den TätigkeitsfeldernNaturparkverantwortung, Aquaristik, Fischotter und Kunstprojekte.diplomierte Erwachsenenbildnerin, Studium der Zoologie (ohne Abschluss)Mutter von zwei Söhnen (8 und 13), lebt und arbeitet im Waldviertel Palmen am Traunstein? – Wald & KlimaerwärmungWie müssen wir im Wald auf die Klimaerwärmung reagieren?Die Klimaänderung erfordert eine deutliche Umstellung der Waldbewirtschaftung. Aufgrundder langen Produktionszeiten muss die Waldwirtschaft als erster Wirtschaftszweig auf dieseVeränderungen reagieren. Welche Maßnahmen sind dabei besonders wichtig.Christoph JasserWaldbaureferent des oö. LandesforstdienstesVerfasser mehrerer Broschüren zum Thema Laubholzbewirtschaftung, Baumartenwahl imGebirge, .....im Mühlviertel und .....im Alpenvorland; FlurholzanbauAnlage zahlreicher Demoflächen zur Laubholzpflege und Herkunftsvergleiche Citizen Science ‐ Erfolg durch Amateure in der WissenschaftWie man bei der Einbindung von Amateuren bei Wissenschaft und Bildung Erfolgeeinheimst? Citizen Science ist eine boomende Arbeitsmethode, bei der wissenschaftlicheProjekte partizipativ mit AmateurInnen durchgeführt werden. Die beteiligten CitizenScientists melden dabei Beobachtungen, führen Messungen durch oder werten Daten aus.Wie das geht, was es bringt, was sich bewährt hat, was sicher nicht und wie man solcheProjekte angehen und erfolgreich umsetzen kann, wird anhand zahlreicher Praxisbeispieleaufgespannt. Dazu gibt´s Praxistipps, Weblinks, Ansprechpartner und Förderinfos.Klaus Wanningerarbeitet als Gesellschafter des Technischen Büros LACON seit über 20 Jahren im BereichNaturvermittlung, Bildung und Projektenwicklung. Dabei ist er auch durch alle Höhen undTiefen der Partizipation von Schülern, Land‐ und Forstwirten und wissensbegierigenAmateuren gegangen. Er wird aus der Citizen Science Projektschule plaudern und seinediesbezüglichen Erfahrungen weitergeben, bei denen der Wald eine wichtige Rolle spielenwird. Der Fingerabdruck der HolzartDie Vorzüge und Eigenschaften der einzelnen Holzarten, aus der Sicht des Drechslermeisters.Es werden Holzarten, von Ahorn bis Zwetschke, verglichen und deren Eigenschaften undEinsatzmöglichkeiten ins Zentrum gerückt.Josef Gutscher1963 geboren, Unfall in der Kindheit, Drechslerlehre, Meisterprüfung, Besuch von diversenFachkursen, Unterricht an der Berufsschule für Holzbearbeitung in Wien,ab 1991 selbstständig als Drechslermeister und Forstwart, verheiratet, drei Kinder5/5 Vielfalt erleben – Vielfalt verstehenBiodiversität ist in aller Munde. Häufig benutzt als ein hohles Schlagwort ohne Inhalte. Wasaber genau ist damit gemeint? Ist Artenvielfalt gleichbedeutend mit Biodiversität? Warumnimmt die internationale Staatengemeinschaft viel Geld in die Hand, um Biodiversität zuschützen und zu fördern. Hier erhalten sie im Rahmen eines Minitheorieinputs und einesSpaziergangs rund um das Schloss Antworten und Argumente. Vielfalt wird erlebt und erklärtsich so häufig von selbst.Georg DerbuchBiologe, Erlebnispädagoge, Persönlichkeitstrainer, Coach:geb. 1968 in Klagenfurt, Studium der Zoologie mit dem Schwerpunkt Insektenkunde in Graz,seit mehr als 20 Jahren in der Naturpädagogik tätig: Seminare, Workshops undnaturkundliche Exkursionen, Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsprojekten undErstellung von Gutachten, Diplomcoach, dreifacher Gewinner des LFI‐TrainerawardsVORTRÄGE Perspektivenwechsel: In vielen Schuhen gegangenDie Kunst der Feindschaft – Eine Zuspitzung!„Wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sind“ Und wir sind vor allem Eines:Unterschiedlich. Unterschiedlich in unserer Art zu leben, zu denken, zu fühlen. Getriebenvon unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen und Lebensentwürfen. Getragen vonErfahrungen, Ideen und Wertvorstellungen, die unsere Identität stabilisieren undZugehörigkeit zu – unterschiedlichen – communities sichern.Schöne, bunte Welt. Gleichzeitig: Unter allen Wipfeln ist Unruh`.Denn Unterschiede erzeugen Dynamik. An einem „multifunktionalen Wald“ verdichten sichdie Interessen einer multipolaren Gesellschaft geradezu zwangsläufig zu einemGewittersturm. Wie umgehen mit dieser Spannungssituation? Wie agieren alsWaldpädagogin/Waldpädagoge? Worin kann eine Kunst der Feindschaft bestehen?Martin KrejcarekSelbständiger Organisationsberater, Trainer, BiologeWas führt einen Biologen in die Unternehmensberatung? Hier wie dort geht es um dasVerstehen von komplexen, belebten Systemen. Die zusätzliche Herausforderung als Berater:Ich bin gefordert, in die komplexen Systeme, die da Personen, Teams, Organisationen,Unternehmen heißen, zielorientiert hineinzuwirken. Um dann mit ungebrochener Spannungzu beobachten, was das System aus den Impulsen macht. Was mich die Erfahrung immerwieder neu lehrt: vor allem Demut. Vor den immer wieder neuen, unendlich vielfältigenEntwicklungsmöglichkeiten. Und vor der Kraft des Lebens, sich zu organisieren und zuüberleben. Vielleicht bin ich damit so etwas wie ein experimenteller Organisations‐ undTeamökologe.Weitere Informationen unter www.wechselwirkung.at / www.fokus7.at

Wir dürfen Sie wieder recht herzlich zu unserer Veranstaltung "Waldpädagogik im Gespräch" einladen. Das heurige Motto lautet: " Unter allen Wipfeln ist Unruh‘ …".Das von Katharina Bancalari geführte Ideenteam hat wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Tagungsprogramm erarbeitet.Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 17. März 2017 von 08.15 bis 17.00 Uhr im Francisco Josephinum Wieselburg (Schloss Weinzierl)statt.Nähere Informationen zu "Waldpädagogik im Gespräch" finden Sie im beigelegten Programm.Hier finden Sie den Link zur Anmeldung: www.bildung-management.at/WPimGespraech2017Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme an dieser interessanten Veranstaltung freuen.Mit freundlichen Grüßen………………………………………………………………………………………………………………………………………………Yvonne FrühwaldSekretariatLANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERÖSTERREICHAbteilung 4.0 ForstWiener Str. 64 | A-3100 St. PöltenTel. +43 5 0259 24000 | Fax +43 5 0259 95 24000yvonne.fruehwald@lk-noe.atwww.noe.lko.at | www.lk-konsument.at………………………………………………………………………………………………………………………………………………