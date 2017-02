Buntes Faschingstreiben am Schallerbacher Rathausplatz

Auch heuer startet am Faschingsdienstag, 28. Februar die alljährliche Bad Schallerbacher Faschingsparty. Ab 14 Uhr geht der Spaß im bezeizten Festzelt am Rathausplatz los mit Wirtebar, Schmankerl und ein Live-DJ. Die kleinen Gäste können sich beim Faschingsschminken von 15 bis 17 Uhr in Superhelden und Fabelwesen verwandeln. Tolle Preise locken für die originellsten Gruppenmasken bei der Prämierung um 16 Uhr. Es gibt auch heuer wieder einen Sonderpreis für die lustigste Kleingruppe bis fünf Personen.