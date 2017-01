50-Jahr-Feier BORG Grieskirchen mit Barfuss-Bar und Jugendschutz-Infostand vom JugendReferat des Landes OÖ

AT

, Gymnasiumstraße 2 , 4710 Grieskirchen AT

Borg Grieskirchen , Gymnasiumstraße 2 , 4710 Grieskirchen AT

Grieskirchen : Borg Grieskirchen |

Im Rahmen der 50-Jahr-Feier vom BORG Grieskirchen am 27.01.2017 wird von 12:30 – 16:30 Uhr auch das JugendReferat des Landes OÖ mit einem Infostand zum Thema Jugendschutz vertreten sein. Dort erhalten Interessierte kostenlos Infos, Broschüren und Plakate zu diesem für junge Leute so wichtigen Thema. Außerdem können alle Jugendliche von 9 - 18 Jahren beim Jugendschutz-Gewinnspiel mit Wissen und etwas Glück einen der Hauptpreise, wie z.B. MP3-Player gewinnen. Die Preisverlosung findet unter den anwesenden Jugendlichen vor Ort statt.

Beim Jugendschutz-Infostand wird es auch Gratis-Getränkemarken für einen alkoholfreien Cocktail geben - einzulösen an der Barfuss-Bar.