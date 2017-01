Kunst in unserer Geschäftsstelle

04.01.2017, 09:00 Uhr

Veronika Samhaber aus Schlüßlberg stellt ihre Bilder in der BezirksRundschau zur Schau.

GRIESKIRCHEN (raa). Schon in frühester Kindheit interessierte sich die Michaelnbach geborene und in Scchlüßlberg wohnende Veronika Samhaber fürs Zeichnen und Malen. "Doch die Erziehung meiner drei Kinder und meine Arbeit nahm mich voll in Apsurch. Erst als meine Tochter Romana von ihrem Acrylkurs erzählte, erwachte das Interesse erneut", so die Künstlerin. Seit 2004 greift sie zum Pinsel. "Ich besuchte in erster Linie Malkurse bei Inge Peischl und Alfred Hansl in Linz, später auch bei Roswitha Nickl in Gallspach." Ihre ausdrucksstarken Bilder entstehen mit Materialien wie Sand, Seidenpapier, Paste, Asche und vielem mehr. "Ob nun gegenständlich oder abstrakt, je nach Gefühl. So entscheie ich auch meine Farbwahl, je nach Stimmung." Neben Acryl beschäftigt sich Samhaber seit 2006 auch mit der Aquarellmalerei. Ein Projekt im Jahre 2012 führte sie mit anderen Malerkollegen in die Toskana. "Wir versuchten die Landschaft mit dem Pinsel einzufangen und ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Mir ist es sehr wichtig, auf meinen Bildern etwas zu spüren."Wenn Sie jetzt Lust auf die Kunstwerke von Veronika Samhaber verspüren lohnt sich ein Besuch in der Geschäftsstelle der BezirksRundschau in der Trattnach-Arkade.