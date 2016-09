Mittwochswanderer des Alpenvereins Peuerbach in St. Johann/W

Peuerbach: Parkplatz |

Die Mittwochswanderer des Peuerbacher Alpenvereines unternehmen am Mittwoch, 12. Oktober eine Wanderung in St. Johann am Walde. Wanderleiter ist Ludwig Kaltseis. Tel. 0664-1948869. Gemeinsame Abfahrt ist um 8,30 Uhr am Parkplatz Dreefsstrasse ( Union-Stocksporthalle)