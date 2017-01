Teilnahme der MMK Gallspach an der Vereinsmeisterschaft im Eisstockschießen

26.01.2017, 00:24 Uhr

So trafen sich am Sonntag, 22. Jänner insgesamt 12 „Mann- und Frauschaften“ der Gallspacher Vereine auf den zugefrorenen Teichen im Naturpark und kämpften um den Titel des Ortsmeisters.Bei prachtvollstem Winterwetter verging der Vormittag auf dem Eis wie im Flug und auch der frühe Nachmittag gestaltete sich - angesichts der ausgezeichneten Verpflegung mit Leberkäs-Semmeln, Tee und Glühmost - äußerst kurzweilig.Nicht nur die Teilnehmer selbst hatten eine Menge Spaß, auch die zahlreichen Spaziergänger und Zaungäste unterhielten sich prächtig.

Ein wahrlich sportlicher Tag, den die verschiedenen Vereinsmitglieder des Ortes rund um die Teichanlage miteinander verbrachten; und schließlich bei der Siegerehrung im Restaurant Nemo Gusto ausklingen ließen.Während Bürgermeister Dieter Lang und Obmann des Kulturausschusses Bernhard Kogler den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Enzendorf für Ihren Sieg einen reich gefüllten Geschenkkorb überreichten, erhielt die "Moaschaft" der SPÖ Gallspach den ebenso heiß begehrten Knacker-Kranz für die Letztplatzierung.Getreu dem olympischen Gedanken "Dabeisein ist alles" verabschiedete sich das Stockschützen-Team der Marktmusikkapelle Gallspach mit einem grandiosen vorletzten Platz in den wohlverdienten Sonntag-Abend.Wenn's auch kein Geschenkkorb oder ein Knacker-Kranz geworden sind, so dürfen sich die Musiker, als Preis für ihre Platzierung, über 4 Flaschen Wein freuen, die in den gemeinsamen Stunden nach der nächste Musikprobe bestimmt gut genutzt werden können.Die MMK Gallspach sich bedankt für den Einsatz ihrer Moaschaft und den geleisteten Beitrag zur Erhaltung der vereinsinternen Geselligkeit. ;)