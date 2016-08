Kulinarisches aus der Region als Motivation zum Saisonstart

27.08.2016, 16:33 Uhr

Die Kicker des SV Schlüßlberg starten mit einer Jause in die neue Meisterschaft.

SCHLÜSSLBERG (raa). Um das Mannschaftsklima der Kicker zu fördern trafen sich die Spieler, um sich für die nächste Gemeindemeisterschaft für das nächste Entenrennen fit zu machen. Danach lud Bürgermeister Klaus Höllerl und Vizebürgermeister Mario Frank zu einer Jause an der Jausenstation Reinhart am Hiererberg.Das Highlight des Abends war dann die Weinverkostung mit Peter Ratzenböck aus Brandhof. Ratzenböck erklärte sich bereit, die Kicker im Rahmen der Verkostung in die Welt der Rot- und Weißweine zu entführen.