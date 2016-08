Frau in der Wirtschaft besucht Guschlbauer in Waizenkirchen

Waizenkirchen: Guschlbauer |

Frau in der Wirtschaft (FidW) lädt am Mittwoch 12. Oktober zur Betriebsbesichtigung der Guschlbauer Backwaren GmbH in Waizenkirchen ein. Um 16.30 Uhr startet der Firmenrundgang mit den Geschäftsführern Robert und Elisabeth Guschlbauer und Ulrike Steinmaßl, Bezirksvorsitzende FidW Grieskirchen. Im Anschluss darf man sich bei einem Imbiss noch dem Netzwerken widmen.

Anmeldung erfolgt bis 10. Oktober per E-Mail an grieskirchen@wkooe.at oder per Online-Service: online.wkooe.at/WKO/2016-33987