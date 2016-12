Hagelschäden: Gesamte Gemeinde Stinatz war betroffen

14.12.2016, 08:00 Uhr

Nach dem Hagelunwetter am 12. Juli 2016 waren nahezu alle Häuser in der Gemeinde zu sanieren.

Hagelkörner so groß wie Golfbälle

STINATZ (kv). 160.000 Euro Schaden richtete das verheerende Unwetter im Sommer allein bei den gemeindeeigenen Gebäuden an."Rechnet man das hoch auf die beschädigten Gebäude und die vielen Fahrzeuge, kommt man bestimmt auf eine Schadenssumme von etwa 5 Mio Euro", so Bgm. Andreas Grandits. "Ich werde diese 15 Minuten und alles was sich danach abgespielt hat, mein Lebtag nicht mehr vergessen."Am 12. Juli 2016 brach die Naturgewalt über die Gemeinde Stinatz herein und richtete Schäden an nahezu jedem der rund 500 Häuser an. Auch sämtliche Gebäude der Gemeinde wurden beschädigt: Gemeindehaus, Volksschule, Kindergarten, Aufbahrungshalle, Totenkammer, Feuerwehrhaus, Mehrzweckhalle, Zahnartpraxis und Altstoffsammelzentrum. "Zerschlagene Fenster, Löcher in den Dächern und Fassaden, verbeulte Bleche und zerstörte Lampen hielten uns tagelang in Atem", erzählt Bgm. Andreas Grandits.Retter in der Not waren die Feuerwehren, die auch aus Wörterberg, Wolfau, Stegersbach, Ollersdorf, Güssing und Oberwart anrückten, um zu helfen.

Dachdecker, Spengler & Co.

Gut versichert

Der Sanierungsaufwand war enorm und die Baufirmen stießen teilweise an ihre Grenzen. Besonders gefordert waren beispielsweise die Dachdeckerei Hochegger oder auch Turmarbeiten Janisch, die sich um die Löcher im Dach, verbeulte Dachrinnen oder Fensterbänke kümmerten. Unzählige Dachziegel mussten erneuert werden. Besonders hart getroffen habe es laut dem Bürgermeister die Volksschule und das Feuerwehrhaus. "Es war eine riesen Aufgabe für alle, doch am Ende hat man es gemeinsam geschafft, noch in diesem Jahr die Schäden zu beheben. Wenn das Wetter mitspielt, können auch die letzten Arbeiten in diesem Jahr noch erledigt werden", berichtet Grandits.Glück im Unglück hatte die Gemeinde in finanzieller Hinsicht. "Erst vor sechs Jahren wurden alle Versicherungsverträge neu verhandelt", so der Bürgermeister.