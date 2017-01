Wildernde Hunde im Halltal

21.01.2017, 20:05 Uhr

Am Freitag, dem 20.01 wurde in der Nähe des Runstbodens ein Reh gerissen."Wenn ich einen Hundebesitzer anspreche, der seinen Hund frei laufen lässt, bekomme ich immer zu hören ‘der tut nichts', genau wie im Artikel des Bezirksblattes vom 18.01.2017 beschrieben", meint Federspiel. Dabei muss der Hund das Wild ja gar nicht totbeißen, es genügt auch wenn die Hunde das Wild zu Tode hetzen. "Vielleicht denkt ja manch einer, wenn er das Foto sieht, an die Leinenpficht", so Federspiel abschließend.