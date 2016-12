Hermagor : Musikschule |

Herzliche Einladung zur Gedenkstunde für verstorbene Kinder am Sonntag, dem 11. Dezember um 19 Uhr in der Musikschule Hermagor.



In dieser Stunde möchten wir gemeinsam an verstorbene Kinder denken. Dazu sind alle Betroffenen und alle, die sich ihnen verbunden fühlen, eingeladen. Es wird die Möglichkeit geben, den Namen des verstorbenen Kindes zu verlesen und in seinem Gedenken eine Kerze zu entzünden. Nach der Gedenkstunde gibt es die Möglichkeit zur Begegnung. Eine Auswahl an Literatur steht zur Verfügung



Infos bei Astrid Panger, Plattform "Verwaiste Eltern", Tel. 0676/8772 2132.