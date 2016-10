Weinstraße trifft Käsestraße in Retz

05.10.2016, 09:00 Uhr

und seiner Initiative „Probus“ am Weinlesefest in Retz stets Vorarlberger Käse von der „Bregenzerwald Käsestraße“ präsent ist und die Verbindung von Käse und Wein eindrucksvoll bestätigt wird. Erst kürzlich fand eine Auszeichnung von drei Vertretern der Bregenzerwald Käsestraße von Landeshauptmann Dr.im Niederösterreichischen Landhaus statt.Beim Weinlesefest in Retz schnitt der Niederösterreichische Landeshauptmann den Käselaib an und sandte über die Geschäftsführerin der Vorarlberger Initiativebeste Grüße ins „Ländle“.Foto: Herbert Schleich