Gesucht: Kaufleute für Brunn an der Wild

14.02.2017, 19:56 Uhr

Die Bau– und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel plant derzeit die Errichtung von Reihenhäusern.

BRUNN AN DER WILD. Wie in den letzten Jahren wird in Kooperation mit den Gemeinden Irnfritz-Messern und Altenburg eine Ferienbetreuung für insgesamt drei Wochen in den Sommerferien stattfinden.Jede Woche wird ein anderes Thema angeboten, wie z.B. Theater und Englisch, Waldcamp und Forscherwoche.Viele verschiedene Freizeitangebote für Jung und Alt stehen in der Gemeinde Brunn an der Wild zur Verfügung. Es gibt drei großzügig gestaltete Freizeitanlagen mit Schwimmbiotopen, Tennisplätzen, Beachvolleyballplatz, Fun-Court, Spielplätzen, …Die Gemeinde lädt die Besucher ein, die Natur mit allen Sinnen zu genießen, wie zum Beispiel am Erlebnisweg „Natur Tanken“ sowie auf zahlreichen beschilderten Rad- und Wanderwegen.

Freie Bauplätze

Auch hat die Gemeinde Brunn für zukünftige Häuslbauer sofort verfügbare Bauplätze in unterschiedlichen Größen anzubieten.Um die Nahversorgung in der Gemeinde aufrecht zu erhalten, sucht die Gemeinde Brunn an der Wild gemeinsam mit der Firma Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH selbständige Kaufleute (m/w) für einen Nah & Frisch-Standort in Brunn an der Wild. Interessierte erhalten weitere Informationen direkt bei der Firma Kiennast oder am Gemeindeamt.