Lauter Narren im Bezirk Horn

07.02.2017, 06:49 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events Sie nicht versäumen dürfen.

BEZIRK. Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Bgm. Franz Göds (Ortschef Sigmundsherberg) Lieblingsevent ist natürlich das Faschingsgschnas beim Haller in Rodingersdorf. Als Knirps liebte er es, sich entweder als Winnetou oder als Old Shatterhand zu verkleiden. Sein peinlichster Auftritt beim Kindermaskenball war mit acht Jahren. "Meine Tante hat es gut mit mir gemeint und mich als kleinen Mozart verkleidet - mit einer Perücke aus Watte - während die anderen herumtobten, konnte ich nur ruhig stehen. Nach zwei Stunden hatte ich genug, rannte ins Obergeschoß, zog mir ein Cowboygewand an und genoss den Rest der Faschingsfeier mit meinen Freunden."Installateurmeister Wolfgang Komornik liebt den Faschingsumzug in Pernegg. Er ist immer mit einem oder zwei Wägen dabei. Vor zwei Jahren war er Schlumpfjäger Gargamel (Hexer). "Wir lieben und leben den Fasching. Einmal waren wir als Bordsteinschwalben, mit Minirock und Netzstrümpfen - war voll lustig, in dem Fall ist uns nichts peinlich."Er kann nicht sagen, wie er und seine Gruppe (10 Leute) heuer beim Handballergschnas Eggenburg erscheinen werden. "Das ist noch geheim", schmunzelt Bgm. Georg Gilli. Das Thema: "Grenzenlose Galaxien." "Einmal waren wir lauter Gargamels - die Masken waren grenzenlos hässlich. Alle hatten Angst vor uns, eingefangen zu werden. Nie mehr wieder Gargamel", lacht er.