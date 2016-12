Spende für das Rote Kreuz

06.12.2016, 20:23 Uhr

Langjähriger Unterstützer spendet für die Anschaffung neuer Defibrillatoren

Danke

Bereits drei Geräte

Ziel

Modernste Defibrillationstechnik

Jennersdorf. Gernot Schmidt, der Inhaber und Besitzer von „Gernot Cafe - Lounge - Bar“ in Jennersdorf und „Gernot's Gasthaus-Bar-Cafe“ in Tauka, unterstützt schon seit vielen Jahren das Rote Kreuz Jennersdorf.Am Freitag, dem 2. Dezember 2016, bedankte sich das Rote Kreuz Jennersdorf für seine namhafte Spende, die für die Anschaffung neuer Defibrillatoren für den Rettungsdienst verwendet wird.In Bezirk Jennersdorf sind insgesamt fünf Sanitätseinsatzwagen/Rettungswagen stationiert. Vier davon in Jennersdorf und einer in Rudersdorf. In diesen fünf Sanitätseinsatzwagen sind bereits drei Geräte mit Defibrillations- und Überwachungsfunktion vorhanden.„Es ist unser Ziel, in naher Zukunft, auch die übrigen zwei Sanitätseinsatzwagen mit modernen Defibrillatoren mit Überwachungsfunktion auszustatten, doch dies ist mit enormen Kosten verbunden. Ein solcher SCHILLER DEFIGARD TOUCH 7 kostet in der Anschaffung ca. 6000 Euro“, so Chris Janics, Dienstführer der Bezirksstelle Jennersdorf.Der SCHILLER DEFIGARD TOUCH 7 ist ein kompaktes Gerät, das modernste Defibrillationstechnik mit umfassender Überwachungsfunktion verbindet. Neben der Aufzeichnung und Überwachung des EKGs können auch Herzfrequenz, SpO2-Sättigung (Sauerstoffsättigung des Blutes) und der Blutdruck gemessen werden. „Mit der Einführung der SCHILLER DEFIGARD TOUCH 7-Geräte in unseren Sanitätseinsatzwagen ist es effizienter und einfacher geworden, die Werte der Patienten zu erheben“, meint Chris Janics.