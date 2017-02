Bequem und praktisch: Schuhtrends 2017

15.02.2017, 13:29 Uhr

Kirchdorf (lug). Der Frühling steht bereits in den Startlöchern und somit auch die neuen Trends rund um Schuh, Handtasche und Geldbörserl. Schuhe mit Reißverschluss und Schnüroptik sind momentan modern und das nicht nur für Kinder. Ob Frauen oder Männer, ein schnelles Anziehen der täglichen Begleiter verspricht beiden Geschlechtern einen hohen Tragekomfort. Generell lautet das Motto: Schick, aber gemütlich! So werden auch die Abendschuhe mit niedrigen Absätzen angeboten. Gold, Silber, Metallic und Rosé sind die Farben, die den Ton angeben! Elegantes und zeitloses Schwarz ist beliebt wie eh und je. Beim Sneaker und anderen Freizeitschuhen wird Wert auf weiße Sohlen und einheitliche Farben gelegt. Besonders kleine Füße wirken dadurch optisch größer. Bei Hausschuhen hingegen darf es ruhig bunter werden. Flexible Sohlen und Atmungsaktivität sind ebenso ein wichtiges Thema, so wird riechenden Füßen endgültig der Kampf angesagt und ein Wohlfühl-Gefühl garantiert. Der moderne Schuh besteht aus einem Materialmix aus Gummi, Leder und anderen Textilien. Leder ist bei Handtaschen in dieser Saison nicht wegzudenken, aber auch bei diesen wird nun immer mehr auf Zweckmäßigkeit geachtet. Große Taschen mit „Lasercut-Optik“ liegen 2017 im Trend. Farblich wird es hier ähnlich mit den Schuhen gehandhabt, Edelmetallfarben (oft auch abgestimmt zu den Abendschuhen) sind ein Muss.Und wenn sogar auf eine Handtasche verzichtet werden soll, rät Kurt Hochauser von „Schuhe Hochhauser“ zu der schlanken Variante des Geldbörserls: dem I-Clip. Vom Format her kaum größer als eine Bankomatkarte bietet diese Innovation Platz für bis zu zwölf Karten und Geldscheinen, nur die Münzen können darin nicht aufbewahrt werden. Große Brieftaschen, in denen keine Ordnung herrscht und sich Rechnungen von über einem Jahr gesammelt haben, gehören nun der Vergangenheit an.