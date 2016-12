Alpen Adria Tipps: Napoleon in Udine, Kreslin in Laibach

09.12.2016, 00:30 Uhr

In der ehemaligen Kirche San Francesco (Largo Ospedale Vecchio) ist bis 26. Februar 2017 die Ausstellung „Napoleon Bonaparte. J'arrive - Die 5 Gesichter des Triumphs“ zu sehen. Die Schau bietet Einblick in Charakter, Leben und Triumphe Napoleons. Gezeigt werden persönliches Gegenstände, Waffen, Uniformen, Dokumente, Bilder etc. und damit ein rundes Bild der napoleonischen Ära. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Infos: http://azalea.it.

Zum 25-Jahre-Jubilum der traditionellen Vorweihnachtskonzerte von Vlado Kreslin im Kulturzentrum Cankarjev dom in Ljubljana, gibt sich Sloweniens berühmtester und internationalster Singersongwriter (vergleichbar mit "unserem" Willi Resetarits) gleich dreimal auf eben jene Bühne, mit allen seinen Formationen, mit denen er auftritt, sowie mit Special Guests wie Mary Coughlan und Gabriella Gabrielli. Mit dabei: der Kärntner Pianist Tonč Feinig, fixes Mitglied in Kreslins Big Band. Am 15., 16. und 17. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10; Infos, Karten: www. http://www.cd-cc.si.