Alpen Adria Tipps: Weihnachtliches und Biathlon-Weltcup

01.12.2016, 00:30 Uhr

In Tarvis erfolgt am 8. Dezember, um 18 Uhr, die feierliche "Entzündung" des Weihnachtsbaumes an der Piazza Unità d'Italia, inklusive Weihnachtsliedern „unterm“ Baum.In Udine ist bis 26. Dezember der Weihnachtsmarkt an der Piazza San Giacomo geöffnet, mit allerlei Kunsthandwerk, Kulinarik und Animation für Erwachsene und Kinder; geöffnet täglich von 10 bis 20 Uhr (außer 25. 12.). Infos: http://www.turismofvg.it.

Im Sport-Zentrum bzw. Biathlon-Stadion Pokljuka nehmen seit zwei Jahrzehnten Schilängläufer und Biathleten inmitten der Wälder der Hochebene von Pokljuka im Nationalpark Triglav an internationalen Wettbewerben teil. Die besten Biathletinnen und Biathleten aus über 30 Staaten werden auch heuer um Weltcup-Medaillen kämpfen. Von 8. bis 11. Dezember; detaillierte Infos unter http://www.biathlon-pokljuka.com.