Kärnten: Bilder des Monats Dezember 2016

02.01.2017, 12:10 Uhr

Unsere Regionauten nehmen uns nochmal mit auf einen Foto-Trip mit (Vor-)Weihnachtsstimmung.

Mitmachen!

Viele unserer Regionauten zeigen uns täglich ihre schönen Schnappschüsse. Einmal im Monat präsentieren wir eine Auswahl der Bilder in dieser Galerie - diesmal die Schnappschüsse von Dezember 2016!Einfach Kamera oder Smartphone zücken und den Schnappschuss hier hochladen und mit einem kurzen Bildtext versehen.Man kann die Bilder auch in die Gruppe Schnappschussecke laden. In der Gruppe kann man seine Bilder mit der Online-Community teilen.