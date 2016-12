CHL sah las und hörte

28.12.2016, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 52, 28. 12. 2016

Der erfolgreiche Debütroman der ehemaligen Klagenfurter Stadtschreiberin Cornelia Travnicek in wirklich gelungener Verfilmung von Sabine Hiebler & Gerhard Ertl. (Hoanzl/Edition Der Österreichische Film)„In die Transitzone“: Die Kärntnerin arbeitet ihre Beobachtungen in Marseille (wo sie lehrt) auf und verbindet diese im bedrückend aufregenden und lebensnahen Roman zum Flüchtlingsthema. (edition atelier)

„Crash! Boom! Ben!“: Erotik-Roman aus Kärnten, ab und an ein bissl zu viele Shades, aber sonst durchwegs amüsant und erfrischend, anregend. (SchriftStella, www.schriftstella.at)„Fear Of Angst“: Hart aber herzlich möcht‘ ich fast sagen. Death-Metal-/Grindcore (Eigendefinition) klingt so – unnahbar, aber das sind sie nicht. Kärntner Rockmusikgeschichte! Hart aber herzlich! Ja! (DM001, www.disharmonic.com)„Closer“: Wunderbar unösterreichische (Indie-)Popmusik, auf sehr hohem Niveau, auf den Spuren der 80er, verwurzelt in den 60ern, gepaart mit gekonntem Songwriting und guten englischen Texten. (Phonotron)„Facing Canyons“: Der Schweizer (!) mischt die Schnittmenge von Singersongwriting und Folk-Pop ein bissl auf. Wirklich gut, kraftvoll und gehörgängig. Gute Stimme auch noch! (Good To Go)