Provisor Franz Berger verstorben

16.02.2017, 11:04 Uhr

Große Trauer um den langjährigen Provisor von Wölfnitz.

WÖLFNITZ. Geistl. Rat Franz Berger ist am Dienstag, 14. Februar, nach schwerer Krankheit im 73. Lebensjahr verstorben. Berger, der im niederösterreichischen Mödling geboren wurde, wirkte rund 30 Jahre lang als Provisor in Klagenfurt-Wölfnitz: Von 1985 bis zu seiner Erkrankung im Jahr 2014 war Berger für die Pfarre verantwortlich. Außerdem war er als Religionslehrer in Wolfsberg, St. Veit/Glan und 28 Jahre lang an der Handelsakademie in Klagenfurt tätig.In Anerkennung seiner Leistungen wurde er 2010 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.

Requiem am Sonntag, 19. Februar

Diözesanbischof Alois Schwarz wird das Requiem für den verstorbenen Priester am Sonntag, 19. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Klagenfurt-Wölfnitz feiern.Auf Bergers Wunsch wird sein Leichnam dem Institut für Anatomie überlassen. Die Verabschiedung im engsten Kreis fand bereits statt.