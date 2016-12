KWF Programm Lieferantenentwicklung: Aus »Clean Production« wurde »The Clean Corporation«

11.12.2016, 10:27 Uhr

Kooperationspartner sind die Oswald GmbH, die SMB Pharmaservice GmbH, die PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH, die M. Wulz Anlagenbau GmbH und die Ortner Reinraumtechnik GmbH. Gemeinsam beschäftigen die fünf Kooperationspartner rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielen in Summe einen Jahresumsatz von etwa 80 Mio. EUR.Im Fokus der fünf, die sich allesamt zu erfolgreichen Zulieferbetrieben entwickelt haben, stehen nicht nur die Fertigung von Produkten und Anlagen für industrielle Kunden mit Reinraum-Anforderungen, sondern auch die damit verbundenen Planungs- und Wartungsarbeiten - sozusagen »Full Service« für die Kunden!Die Kooperation ist langfristig ausgerichtet und wird durch eine hohe Bereitschaft der beteiligten Partner, in Innovation, Forschung & Entwicklung sowie in die Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, geprägt. Gemeinsam nehmen sie eine Vorreiterrolle ein und leisten einen wesentlichen Beitrag im Bereich der industriellen Zulieferindustrie in Kärnten.

»Das vom KWF aktiv ins Leben gerufene Lieferanten-Entwicklungsprogramm ist das beste Beispiel, wie eine Idee - nämlich die der Zulieferkompetenz - im breiten Anwendungsfeld der Reinraumtechnik durch Erfahrungsaustausch zwischen KMU* zu einer verstärkten strategisch ausgerichteten Zusammenarbeit* führen kann. Die Kärntner KMU* können durch Kooperationen die Kompetenzen bündeln und dadurch die Schlagkraft in Bezug auf Zulieferfähigkeit zur internationalen Industrie erhöhen. Damit das auch gelingt, werden die Abstimmungsarbeiten vom KWF in Kooperation mit der FH Kärnten organisiert und gefördert.«(Erhard Juritsch | KWF Vorstand)2017: Themenschwerpunkt »Digitalisierung«:Das nächste KWF Lieferanten-Entwicklungsprogramm soll Kooperationspartner aus dem Bereich »Digitalisierung« zusammenbringen und wird voraussichtlich im Herbst 2017 starten. Interessenten können sich aber schon jetzt bei unserem Hrn. Alijagić vormerken lassen.Ansprechpartner:Mag. Dr. Adnan Alijagićalijagic@kwf.at(0463) 55 800-49