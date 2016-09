Älteste Korneuburgerin feierten 104. Geburtstag

30.09.2016, 17:10 Uhr

Einen ganz besonderen Geburtstag gab es jüngst zu feiern.

STADT KORNEUBURG. Am 21. September feierte Anna Satter im Augustinerheim Korneuburg im Kreise ihrer Familie ihren 104. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gratulierte auch Bürgermeister Christian Gepp im Namen der Stadt Korneuburg. Natürlich stieß man auch mit einem Gläschen Sekt auf das nicht alltägliche Wiegenfest an. Den Glückwünschen des Bürgermeisters schlossen sich unter anderem auch Bezirkshauptmann Waltraud Müllner-Toifl, Augustinerheim-Direktor Christian Seidl und Gemeinderätin Waltraud Wobornik an.