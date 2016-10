100 neue Parkplätze: Park&Ride II Korneuburg

06.10.2016, 06:40 Uhr

Die Kosten für die neue Anlage teilen sich die ÖBB Infrastruktur AG mit anteilig 50%, das Land Niederösterreich 35% und Stadt Korneuburg mit 15%.Aktuell gibt es in Niederösterreich mit rund 35.000 PKW- und ca. 23.000 Zweirad-Stellplätzen in unmittelbarer Bahnhofsnähe ein größeres Angebot als in allen anderen Bundesländern zusammen.