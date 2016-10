JAK am Stockerauer Funcourt

06.10.2016, 06:43 Uhr

Turnier der Mobilen Jugendarbeit im Bezirk Korneuburg in der Alten Au

Was oder wer ist JAK

STOCKERAU. Vor wenigen Tagen fand das alljährliche, allseits beliebte Fußball-Turnier am Funcourt in der Alten Au Stockerau für Jugendliche statt. Elf Teams zu je vier Feldspielern und ein Tormann nahmen an dem Turnier teil. Zusätzlich gab es eine Chillout-Zone und den JAK!-Wuzzler."Mobile Jugendarbeit im Bezirk Korneuburg" bietet sozialarbeiterische Unterstützung in Form von Beratung zu sämtlichen jugendrelevanten Themen, Begleitungen und Krisenintervention an. Aktionen und Projekte dienen dazu, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, diese durch Lobbyarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen und auf Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen.