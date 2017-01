Mit Bewegung und Sport zu mehr Lebensfreude

05.01.2017, 16:08 Uhr

Sportunion Stockerau hält die Lenaustädter fit und gesund



Wurzeln und Visionen



Partner für Menschen

STOCKERAU. Gegründet nach dem zweiten Weltkrieg, ist die Sportunion Stockerau heute ein wesentlicher Bestandteil der Stockerauer Gesellschaft und darüber hinaus ein moderner und dynamischer Verein, der die Gemeinschaft pflegt und Menschen jeden Alters vereint und verbindet.Nach dem Motto "Wurzeln und Visionen" ist es einerseits das Ziel der Sportunion Stockerau, am Zug der Zeit zu bleiben, flexibel auf neue Trends zu reagieren und sowohl im sportlichen als auch im sozialen Bereich visionäre Ziele zu verfolgen. Nicht weniger wichtig ist jedoch auch der Erhalt von Tradition, das Besinnen auf die Wurzeln, das Aufrechterhalten des Vereinslebens, der Kontakt zu früheren Vereinsmitgliedern, Geselligkeit und ideelle Werte.Die Sportunion Stockerau sieht sich als Partnerin für Menschen, die mehr Sport und Bewegung in ihr Leben bringen wollen. Breiten-, Fitness- und Gesundheitssport stehen an erster Stelle. "Wir wollen einen Weg aufzeigen, wie es gelingt, durch Bewegung und Sport an Lebensfreude zu gewinnen und die Lebensqualität zu steigern", erklärt Lisa Richter.Darüber hinaus bietet die Sportunion Stockerau auch leistungsorientierten Sportlern ein zu Hause. Die derzeit erfolgreichen Mädchen der Sektion Sportaerobic ernten regelmäßig Top-Platzierungen bei österreichweiten Wettkämpfen.

Stetige Weiterentwicklung

Auf Grund eines eingespielten und qualifizierten Teams von derzeit 61 ehrenamtlichen Übungsleitern und Funktionären gelingt es, professionell und erfolgreich zu arbeiten und Strategien umzusetzen. Durch ein gelebtes Miteinander und im aktiven Austausch entstehen immer wieder neue Ideen, die dazu beitragen, dass sich der Verein weiterentwickelt und ambitionierte Ziele verwirklicht werden.