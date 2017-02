Einschreibung zu Ballettkursen

Warum eigentlich Ballett?

Die Einschreibung für das Sommersemester 2017 zu den Ballettkursen des Ballettzentrums Wachau findet am Montag, den 13. Februar 2017 in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr in der Schulgasse 6 in Mautern statt.Angeboten werden Kurse von den 5-Jährigen bis hin zu den Erwachsenen.Ballett von einer gut ausgebildeten Pädagogin unterstützt die Kindesentwicklung in besonderer Weise. Die Kinder werden vielfach gefordert, was sich positiv auf das Kind auswirkt. Ob Koordination, Taktgefühl, Haltung oder einfach nur der Spass an der Bewegung. Wichtig sind auch Disziplin, Selbstsicherheit, Respekt und Eigenverantwortung. Alles dies wird so nebenbei erfahren.

Ballett und Körperhaltung - Zusammenhänge

Ballettzentrum Wachau und seine Pädagogin

Chancen wahren - Chancen nutzen

Das Bewegungsverhalten der Kinder hat sich in den vergangen Jahrzehnten wesentlich geändert. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Körperhaltung. Das geschulte Auge der Pädagogin wirkt mit individueller Betreuung jeden einzelnes Kindes schlechter Körperhaltung entgegen.Frau Dr Diana Millonig hat in ihrer Jugend ihre Ausbildung an der Royal Ballet School in London absolviert. Nach der Ausbildung hat sie selbst auf vielen Bühnen dieser Welt getanzt, bevor sie selbst in die Pädagogik wechselte. Seit 1985 bietet Frau Millonig nun im Raum Krems ihre Dienste an. Neben berufsbegleitender Ausbildung hat sie auch ein Doktorat gemacht. Ihre Berufserfahrung und ihre Sensibilität für die Kinder bringt sie voll in den Unterricht ein.Verantwortungsbewusste und vorausschauende Eltern unterstützen ihren Nachwuchs, indem sie ihr Kind ins Ballett schicken. Es ist ein Hobby das sie über Jahre wahrnehmen können und das sich positiv auf die Kindesentwicklung auswirkt.Für Fragen oder Unklarheiten steht die Ballettmeisterin vormittags unter 02732 70930 zur Verfügung.