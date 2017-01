Eine Ära geht an der NMS Albrechtsberg zu Ende

04.01.2017, 19:12 Uhr

Helmut Schaffer, der am Musisch-pädagogischen Bundesrealgymnasium in Krems (nunmehr BORG) maturiert hatte, legte an der PädAk Krems die Lehramtsprüfung für Englisch und Geschichte ab. 1977 begann er seine Lehrtätigkeit an der Hauptschule Albrechtsberg. Während dieser Zeit betreute er unter anderem die Schülerligamannschaften, mit denen er beachtliche Erfolge auf Bezirksebene vorweisen konnte.

Nach der Pensionierung von Direktor Wilhelm Röder im Sommer 2001 wurde Helmut Schaffer mit der Leitung der HS Albrechtsberg als Direktor betraut. Nach 15 Jahren Tätigkeit als Leiter der Waldviertler Schule kann er nun auf eine Vielzahl an Erneuerungen und Erfolgen zurückschauen. Insbesondere die erfolgreiche Umwandlung der ehemaligen Hauptschule in eine moderne Mittelschule gehört seinen herausragendsten Leistungen. OLdNMS Kurt Enne übernahm im neuen Schuljahr die Leitung der NMS Albrechtsberg.