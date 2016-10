Impulse für die Region durch die Leader-Region Kamptal

06.10.2016, 18:36 Uhr

Damit die Regionsentwicklung in der LEADER-Region Kamptal zielorientiert erfolgt, wurde 2015 mit ca. 300 Personen aus den 27 Mitgliedsgemeinden die „Lokale Entwicklungsstrategie“ ausgearbeitet, die die selbst gesetzten Ziele und Schwerpunkte der Region beinhaltet: Vermarktung von regionalen Spezialitäten, Tourismus, Wirtschaft, Mobilität und Barrierefreiheit.sind einige der strategischen Schwerpunkte, zu denen von Vereinen, Gemeinden, Arbeitsgemeinschaften oder Einzelpersonen Projekte erarbeitet u. umgesetzt werden können. Wichtig ist, dass die Projekte innovativ sind und einen Mehrwert für die Region bringen. Unterschiedliche Förderhöhen und das Auswahlprocedere finden sich genauso im Strategiepapier wie die Wirkungen die durch die Projekte erzielt werden. Doch was wäre die Strategie, wenn da nicht aktive Personen in der Region sind, die Ideen haben und dadurch Projektsamen setzten, die die Region weiterentwickeln und zum Blühen bringen.LEADER-Region Kamptal,Danja MlinaritschRathausstraße 2, 3550 LangenloisMobil: 0664 39 15 751office@leader-kamptal.atwww.leader-kamptal.at