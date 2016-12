Kulturverein Paudorf: Kabarett mit Flo&Wisch "AMERIGA" am 17.2.2017 um 19 Uhr

Eintritt: € 21.- VVK € 19.- im Rathaus 02736/6575Endlich!!! FLO UND WISCH haben ihren ersten Auftritt in Amerika! Ein Wiener und ein Steirer erobern den Big Apple: frisch, saftig, …? Stark!Denn schwach sind an diesem Abend nur die Konsonanten! Schließlich heißt das Programm ja auch „AMERIGA“. Warum? Weil der Fußball-Analyse-Experte, Fernsehprediger und Rechtschreibbeauftragte Herbert „Broasga“ das so will! Man sollte doch alles so schreiben dürfen „wie das man es schbricht!“

Der prominenteste Verfechter der Konsonantenverweichlichung ist dabei aber längst kein Einzelfall, leiden doch bis zu 85% aller im Osten lebenden Österreicher unter Symptomen dieser Sprachanomalie. Die Volkskrankheit Nummer eins wirkt sich dabei auch gravierend auf das Verständnis von alltäglichen Begrifflichkeiten aus! Wussten Sie, dass etwa 56% der Betroffenen einen „Greissaal“ für einen Gemeinschaftsraum in einem Altersheim halten? 39% empfinden bei einem sich annähernden „Greisverkehr“ gar Ekel! Woher wir das wissen? Aus dem UPC-Telegabel!FLO UND WISCH gehen dem Phänomen auf den Grund und nehmen Sie mit auf ihr Abenteuer ins Land der unbegrenzten Möglich- und Dämlichkeiten! Nützen Sie in „AMERIGA“ gerne den bequemen Kabarett-Drive-in und erleben Sie einen Abend ganz ohne Klischees! Und als besonderes Goodie bekommen Sie zu jeder Pointe eine Abhörwanze gratis dazu!Mit ihrem dritten (Musik-)Kabarettprogramm setzen FLO UND WISCH, die Gewinner von VIKTOR GERNOTS WIENER KABARETTFESTIVAL 2014 und der ENNSER KLEINKUNSTKARTOFFEL 2015 unter der Regie von Prof. Joesi Prokopetz ihren Höhenflug fort, der sie letztlich nach „AMERIGA“ bringt. Ob nach der Nominierung zum Österreichischen Kabarettpreis nun der Comedy-Oscar folgt, wissen bis jetzt allerdings nur der liebe Gott und die NSA.Der Kulturverein sorgt für das leibliche Wohl!